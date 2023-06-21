Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Нобелевский лауреат рассказал о реакции Путина на отказ Казахстана от ядерного оружия

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Архивное фото: Акорда

Известный журналист Дмитрий Муратов рассказал о реплике Владимира Путина в ответ на слова Касым-Жомарта Токаева об отказе Казахстана от ядерного оружия. Слова журналиста приводит издание Globalnews.

Разговор, о котором идет речь, произошел на Валдайском форуме. Лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов лично стал ему свидетелем, о чем и рассказал изданию.

По словам Токаева, Казахстан не хочет иметь ядерного оружия, потому что у страны есть другая привлекательность. Он заявил, что республика стремится стать логистическим и культурным центром, пространством, которое может быть использовано для торговли, площадкой, которая одной ногой находится в Европе, а другой – в Азии.

А ядерное оружие – не условие успеха, повторил Муратов слова казахстанского президента.

"И вдруг Путин, который сидел рядом с Токаевым, говорит ему лично: "Саддам Хусейн этого бы не одобрил", – поделился журналист.

По его мнению, Путин был шокирован тем, что государство может быть без ядерного оружия и готово от него отказаться.

"И это огромное, самое серьезное противоречие между Россией и Казахстаном, которое видно и сейчас. Одна страна идет по пути своего усиления, милитаризации, осознает ядерное оружие как инструмент для переделки мира из двухполярного в многополярный, а другая страна хочет стать нормальным торговым партнером в самых разных областях. Это два разных пути, и мы сейчас это видим на постсоветском пространстве", – добавил Муратов.

Дмитрий Муратов – один из основателей и главный редактор "Новой газеты".

8 октября 2021 года Норвежский нобелевский комитет присудил Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе Нобелевскую премию мира. Награду они получили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Сама церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в декабре 2021 года. В рамках торжественного мероприятия Муратов, Ресса и Бизли прочли Нобелевские лекции.

Отмечалось, что Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присудили правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

Кто такой Саддам Хусейн?

Как пишет РИА Новости, Саддам Хусейн – политический деятель и бывший президент Ирака.

В сентябре 1980 года Саддам Хусейн отдал приказ о вторжении в Иран. Последовавшая война закончилась в августе 1988 года. По оценкам, во время конфликта были убиты около 1,7 миллиона человек.

В августе 1990 года Хусейн сделал попытку аннексии Кувейта. ООН осудила захват, и в феврале 1991 года многонациональные вооруженные силы вытеснили иракскую армию из эмирата.

В марте 2003 года войска США и Великобритании начали военные действия в Ираке. Предлогом для вторжения послужило обвинение иракского правительства в работах над созданием и производством оружия массового уничтожения и причастности к организации и финансировании международного терроризма.

17 апреля 2003 года правительство Саддама Хусейна пало.

1 июля 2004 года в Багдаде состоялось первое заседание суда по делу экс-президента.

Саддаму Хусейну были предъявлены обвинения в нападении на Кувейт (1990), подавлении курдского и шиитского восстаний (1991), геноциде курдского населения (1987-1988), газовой атаке на город Халабджа (1988), убийствах религиозных лидеров (1974), убийствах 8 тысяч курдов племени барзан (1983), убийствах политических противников и оппозиционеров.

5 ноября 2006 года Саддам Хусейн был признан виновным в убийстве 148 шиитов и приговорен к смертной казни через повешение. Его казнили 30 декабря 2006 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025786-zhurnalist-rasskazal-o-reaktsii-putina-na-otkaz-kazahstana-ot-yadernogo-oruzhiya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.