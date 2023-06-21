Нобелевский лауреат рассказал о реакции Путина на отказ Казахстана от ядерного оружия

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Архивное фото: Акорда

Известный журналист Дмитрий Муратов рассказал о реплике Владимира Путина в ответ на слова Касым-Жомарта Токаева об отказе Казахстана от ядерного оружия. Слова журналиста приводит издание Globalnews.

Разговор, о котором идет речь, произошел на Валдайском форуме. Лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов лично стал ему свидетелем, о чем и рассказал изданию.

По словам Токаева, Казахстан не хочет иметь ядерного оружия, потому что у страны есть другая привлекательность. Он заявил, что республика стремится стать логистическим и культурным центром, пространством, которое может быть использовано для торговли, площадкой, которая одной ногой находится в Европе, а другой – в Азии.

А ядерное оружие – не условие успеха, повторил Муратов слова казахстанского президента.

"И вдруг Путин, который сидел рядом с Токаевым, говорит ему лично: "Саддам Хусейн этого бы не одобрил", – поделился журналист.

По его мнению, Путин был шокирован тем, что государство может быть без ядерного оружия и готово от него отказаться.

"И это огромное, самое серьезное противоречие между Россией и Казахстаном, которое видно и сейчас. Одна страна идет по пути своего усиления, милитаризации, осознает ядерное оружие как инструмент для переделки мира из двухполярного в многополярный, а другая страна хочет стать нормальным торговым партнером в самых разных областях. Это два разных пути, и мы сейчас это видим на постсоветском пространстве", – добавил Муратов.

Дмитрий Муратов – один из основателей и главный редактор "Новой газеты".

8 октября 2021 года Норвежский нобелевский комитет присудил Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе Нобелевскую премию мира. Награду они получили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Сама церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в декабре 2021 года. В рамках торжественного мероприятия Муратов, Ресса и Бизли прочли Нобелевские лекции.

Отмечалось, что Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присудили правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

Кто такой Саддам Хусейн?

Как пишет РИА Новости, Саддам Хусейн – политический деятель и бывший президент Ирака.

В сентябре 1980 года Саддам Хусейн отдал приказ о вторжении в Иран. Последовавшая война закончилась в августе 1988 года. По оценкам, во время конфликта были убиты около 1,7 миллиона человек.

В августе 1990 года Хусейн сделал попытку аннексии Кувейта. ООН осудила захват, и в феврале 1991 года многонациональные вооруженные силы вытеснили иракскую армию из эмирата.

В марте 2003 года войска США и Великобритании начали военные действия в Ираке. Предлогом для вторжения послужило обвинение иракского правительства в работах над созданием и производством оружия массового уничтожения и причастности к организации и финансировании международного терроризма.

17 апреля 2003 года правительство Саддама Хусейна пало.

1 июля 2004 года в Багдаде состоялось первое заседание суда по делу экс-президента.

Саддаму Хусейну были предъявлены обвинения в нападении на Кувейт (1990), подавлении курдского и шиитского восстаний (1991), геноциде курдского населения (1987-1988), газовой атаке на город Халабджа (1988), убийствах религиозных лидеров (1974), убийствах 8 тысяч курдов племени барзан (1983), убийствах политических противников и оппозиционеров.

5 ноября 2006 года Саддам Хусейн был признан виновным в убийстве 148 шиитов и приговорен к смертной казни через повешение. Его казнили 30 декабря 2006 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025786-zhurnalist-rasskazal-o-reaktsii-putina-na-otkaz-kazahstana-ot-yadernogo-oruzhiya/