Президент Германии посетит Казахстан на следующей неделе

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: John Macdougall/AFP/Getty Images

По приглашению Касым-Жомарта Токаева с 19 по 21 июня федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан с государственным визитом, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"В ходе визита главы государств проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей", – говорится в сообщении.

По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

Позже федеральный президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов.

Кроме того, президенты Казахстана и ФРГ примут участие в казахско-германском бизнес форуме.

Также в рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона.

"Президент ФРГ планирует принять участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга, а также в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind", – добавили в пресс-службе Акорды.

Федеральный президент Германии станет первым европейским лидером, посетившим Мангистаускую область.

Что значит федеральный президент Германии?

По данным Deutsche Welle, Германия – парламентская федеративная республика.

Главой государства является федеральный президент, который избирается специально созываемым федеральным собранием (Bundesversammlung) на пятилетний срок. Один и тот же человек может быть избран президентом не более двух раз подряд.

Именно федеральный президент формально вносит в парламент кандидатуру канцлера (главы правительства) и затем приводит его к присяге. Он даже может распустить парламент, если кандидатура канцлера не будет утверждена или если глава правительства утратил поддержку большинства в бундестаге.

Президент назначает и увольняет министров - но только по представлению канцлера. Реальной властью президент Германии не располагает, выполняя представительские и церемониальные функции. Прерогативой президента является право помилования осужденных преступников.

Кто такой Франк-Вальтер Штайнмайер?

Как пишет ТАСС, Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городке Бракельзик под Детмольдом (земля Северный Рейн – Вестфалия, Германия). Его отец был столяром, мать работала на фабрике. Еще в юности Штайнмайер начал интересоваться политикой.

Изучал право и политологию в Университете имени Юстуса Либига в Гиссене, окончил его в 1982 году.

В 1998 году, когда Герхард Шредер занял пост канцлера (1998-2005), Штайнмайер перешел в его ведомство, где занял пост статс-секретаря и уполномоченного по координации деятельности спецслужб. В 1999-2005 годах он руководил Ведомством федерального канцлера.

В 2005-2009 гдах, а также в 2013-2017 годах Штайнмайер возглавлял министерство иностранных дел в первом и третьем коалиционных кабинетах канцлера Ангелы Меркель.

Одновременно в 2007-2009 годах был вице-канцлером ФРГ.

В феврале 2017 года Штайнмайер был избран президентом Германии (глава ФРГ исполняет преимущественно представительские функции). В мае 2021 года Штайнмайер объявил о намерении баллотироваться на второй срок. В феврале 2022 г. был переизбран на пост президента Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025025-prezident-germanii-shtaynmayer-posetit-kazahstan-na-sleduyuschey-nedele/