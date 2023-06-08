Лукашенко: Кыргызстан качают для того, чтобы подобраться к Казахстану

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, в ходе встречи он упомянул о недавних событиях в Кыргызстане, а также высказался о Казахстане, говорится на официальном сайте главы РБ.

По словам Лукашенко, диалог между странами ОДКБ в сфере укрепления коллективной безопасности в нынешнее время актуален как никогда.

Он заявил, что ситуация сейчас накалена везде: на Кавказе и в Центральной Азии, в Украине, неспокойно в Польше и Прибалтике.

В ходе встречи глава Беларуси упомянул о недавних событиях в Кыргызстане, где, как отметил Лукашенко, была совершена попытка раскачать обстановку внутри страны, но власти ее своевременно пресекли.

"Молодцы ребята, справились. В зародыше справились, не дали этой заразе распространиться. Значит, выводы сделали из истории. Просто молодцы! Я отдаю дань уважения", – высказался по этому поводу президент РБ.

Он также поделился своим мнением касательно данной ситуации, заявив, что таким образом пытаются "подобраться к Казахстану снова", однако, кто именно, он не уточнил.

"Видите, пытаются качать, качать… Ну отстаньте вы от Кыргызстана! Они начали подниматься с колен, пусть развивается страна. Кому она проблемы создает? Никому. Тем не менее качают. А вы думаете, что Кыргызстан качают просто так? Нет. Это для того, чтобы подобраться через Кыргызстан к Казахстану снова, как через Россию – к Китаю. Обратите на это внимание. Особенно в Казахстане – спокойно жить не дадут", – заявил Александр Лукашенко.

Он призвал обратить внимание на необходимость усовершенствовать систему кризисного реагирования в ОДКБ.

"Нам надо до конца выстроить, усовершенствовать систему кризисного реагирования. По-настоящему выстроить. Это задача наших спецслужб и правоохранительных органов", – заявил Лукашенко.

Напомним, несколько дней назад в ГКНБ Кыргызстана сообщили, что задержали подозреваемых в подготовке предполагаемых массовых беспорядков и возможного последующего захвата власти.

В ведомстве заявили, что преступная группа на протяжении года целенаправленно привлекала в свои ряды сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан по всей стране. Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш".

По данным ГКНБ, в организованную группу привлекли более 100 человек из различных слоев общества и регионов Кыргызстана, между которыми четко распределяли роли с конкретными заданиями.

Также в силовом ведомстве добавили, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников денег для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам.

Отметим, на официальном сайте ОДКБ говорится, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Напомним, что с января 2023 года генеральным секретарем ОДКБ является бывший министр обороны и премьер-министр РК Имангали Тасмагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023977-lukashenko-kyrgyzstan-kachayut-dlya-togo-chtoby-podobratsya-k-kazahstanu/