Токаев принял президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт

Маргарета Седерфельт и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Приветствуя Маргарету Седерфельт, глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской Ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.

В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.

Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.

Добавим, что, согласно информации на сайте ПА ОБСЕ, Маргарета Седерфельт была избрана на пост Председателя Ассамблеи в ходе сессии 2021 года, проходившей в дистанционном формате.

Ранее она была заместителем Председателя и в течение двух сроков занимала пост докладчика Общего комитета по политическим вопросам и безопасности.

С 1999 года она является членом парламента Швеции и с 2010 года входит в делегацию Швеции в ПА ОБСЕ.

В марте 2019 года Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели передал ей в ведение вопросы, связанные с делом об убийстве российского политического деятеля Бориса Немцова, и поручил информировать на заседаниях ПА ОБСЕ о любых сведениях по этому делу и ходе расследования.

С февраля 2020 года по июль 2021 года она также исполняла обязанности председателя Специального комитета по миграции.

Кроме того, она возглавляла делегации наблюдателей ПА ОБСЕ в Таджикистане и Турции и являлась Специальным координатором краткосрочных наблюдателей ОБСЕ в Черногории. В шведском парламенте она входит в Комитет по иностранным делам и Комитет по европейским делам.

Напомним, в столице Казахстана 8 и 9 июня пройдет Международный форум "Астана", участие в котором примет и Маргарета Седерфельт. В целом, на форуме ожидается более 1000 зарубежных гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023570-tokaev-prinyal-prezidenta-parlamentskoy-assamblei-obse-margaretu-sederfelt/