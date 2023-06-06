Токаев принял президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт
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Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт, передает официальный Telegram-канал Акорды.
Приветствуя Маргарету Седерфельт, глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской Ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.
В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.
Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.
Добавим, что, согласно информации на сайте ПА ОБСЕ, Маргарета Седерфельт была избрана на пост Председателя Ассамблеи в ходе сессии 2021 года, проходившей в дистанционном формате.
Ранее она была заместителем Председателя и в течение двух сроков занимала пост докладчика Общего комитета по политическим вопросам и безопасности.
С 1999 года она является членом парламента Швеции и с 2010 года входит в делегацию Швеции в ПА ОБСЕ.
В марте 2019 года Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели передал ей в ведение вопросы, связанные с делом об убийстве российского политического деятеля Бориса Немцова, и поручил информировать на заседаниях ПА ОБСЕ о любых сведениях по этому делу и ходе расследования.
С февраля 2020 года по июль 2021 года она также исполняла обязанности председателя Специального комитета по миграции.
Кроме того, она возглавляла делегации наблюдателей ПА ОБСЕ в Таджикистане и Турции и являлась Специальным координатором краткосрочных наблюдателей ОБСЕ в Черногории. В шведском парламенте она входит в Комитет по иностранным делам и Комитет по европейским делам.
Напомним, в столице Казахстана 8 и 9 июня пройдет Международный форум "Астана", участие в котором примет и Маргарета Седерфельт. В целом, на форуме ожидается более 1000 зарубежных гостей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023570-tokaev-prinyal-prezidenta-parlamentskoy-assamblei-obse-margaretu-sederfelt/