Страны ЕАЭС начнут обмениваться кредитными историями: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках ЕАЭС", сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, в конце апреля депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение о порядке обмена в рамках ЕАЭС сведениями, входящими в состав кредитных историй.

Зачем нужен обмен кредитной историей, мы подробно рассказывали здесь.

По информации на сайте Министерства торговли и интеграции, ЕАЭС – международная организация региональной экономической интеграции, в основе которой лежат договоренности, достигнутые государствами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Членами ЕАЭС являются Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023429-strany-eaes-nachnut-obmenivatsya-kreditnymi-istoriyami-tokaev-podpisal-zakon/