Казахстан будет обмениваться кредитными историями со странами ЕАЭС

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение о порядке обмена в рамках ЕАЭС сведениями, входящими в состав кредитных историй, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила, что соглашение разработано в рамках реализации Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденной решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 года.

"Цель соглашения – создание условий для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза. По условиям соглашения, трансграничный обмен кредитными отчетами возможен исключительно при наличии согласия самого заемщика – физического или юридического лица. При этом такая информация предоставляется исключительно на цели заключения кредитных отношений или последующего мониторинга", – пояснила спикер.

Депутат Жулдыз Сулейменова сообщила, что рассматриваемое соглашение дает возможность для обмена кредитными историями при обращении граждан одного государства в финансовое учреждение другого государства.

Мадина Абылкасымова позже в кулуарах добавила, что соглашение направлено на обмен данными, которые содержатся в кредитных историях заемщиков.

"На самом деле, в настоящее время граждане стран-членов ЕАЭС могут получать кредиты в других государствах ЕАЭС. Но вместе с тем проверка кредитной истории занимает длительное время, у них нет доступа к кредитным бюро другой страны.

Теперь, после принятия этого соглашения, процесс будет ускорен. Хотя, конечно, надо сказать, что это займет определенное время: надо будет подготовить поправки в национальное законодательство, разработать конкретные (механизмы – прим. ред.), установить требования и различные стандарты по обмену данными сведениями. Будет проведена работа финансовыми регуляторами совместно с Евразийской экономической комиссией.

Я думаю, что в ближайший год мы необходимые законодательные поправки примем и сам процесс обмена кредитными историями будет уже налажен", – отметила она.

Такая мера, по ее словам, позволит повысить скорость получения информации.

"В целом по займам у нас порядка 1700 заемщиков-физических лиц, которые являются резидентами стран-членов ЕАЭС, имеют кредиты в Казахстане", – дополнила она.

Следует отметить, что на сегодня соглашение ратифицировано в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В России ратификация соглашения не требуется, исходя из норм национального законодательства.

Ранее глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что в Казахстане темпы роста потребительского кредитования опережают темпы роста кредитования корпоративного сектора. В связи с этим, по ее словам, очень важно, чтобы при выдаче кредитов банки оценивали платежеспособность заемщиков.

Сегодня Мадина Абылкасымова сообщила, что в настоящее время совместно с банками второго уровня и госорганами прорабатывается законодательный механизм по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от мошенников.

Добавим, что, согласно информации на сайте Министерства торговли и интеграции РК, ЕАЭС является международной организацией региональной экономической интеграции, в основе которой договоренности, достигнутые государствами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года президентами Беларуси, Казахстана и России. ЕЭАС заработал с 1 января 2015 года. Со 2 января 2015 года к организации присоединилась Армения, с 12 августа – Кыргызстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018331-obmenivatsya-kreditnymi-istoriyami-namereny-strany-eaes/