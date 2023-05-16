Обмен кредитными историями граждан ЕАЭС обсуждают в сенате РК

Рукопожатие. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские сенаторы провели обсуждение закона, который позволит обмениваться данными о кредитах населения с другими странами ЕАЭС. Как будет работать такая система, читайте в материале NUR.KZ.

Кредитная история – это запись данных о всех займах и кредитных обязательствах гражданина, включающая как действующие, так и уже завершенные договоры.

Так же в ней отражается информация о просрочках и долгах, которые могут повлиять на одобрение ипотеки и прочих займов.

Как сообщает сайт сената парламента РК, депутаты комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили закон «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза».

Зачем нужен обмен кредитной историей

Как указывается в источнике, соглашение направлено на создание условий для обмена сведениями кредитных историй в рамках ЕАЭС.

"Документом устанавливается механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащий трансграничному обмену", – указывается в сообщении.

То есть это нужно, чтобы защитить как кредиторов, так и самих потребителей, а также поставщиков финансовых услуг. Можно будет убедиться в надежности партнера при заключении кредитных отношений и защитить себя (как физлицо или компанию) от мошенников.

Смартфон. Иллюстративное фото: courtneyk/Getty Images

При этом в докладе финансового регулятора РК о данном проекте указывается, что это не потребует дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета. А данные кредитных историй будут обмениваться только с письменного согласия граждан.

По итогам обсуждения членами комитета было принято решение направить закон на рассмотрение на заседании палаты.

Можно ли не платить за кредиты, уехав за рубеж

Если казахстанцы имеют проблемные долги (и это касается не только кредитов), то их могут не выпустить из страны. Но при своевременной оплате обязательств подобных сложностей не возникает.

При этом, если заемщик уехал на постоянное место жительства (ПМЖ) за границу и перестал платить по долгам, то ему может грозить суд не только на родине, но и в стране пребывания. Обычно для этого требуется наличие специальных соглашений.

Также и другие участники кредита в виде созаемщиков, или поручители и гаранты могут понести ответственность по условиям договора. А имущество должника, оставшееся в стране оформления займа, может быть изъято и реализовано в уплату долга.

Поэтому переезд не освобождает граждан от обязательств, а нарушение условий кредита может привести к определенным финансовым и даже правовым последствиям на новом месте проживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2020778-obmen-kreditnymi-istoriyami-grazhdan-eaes-obsuzhdayut-v-senate-rk/