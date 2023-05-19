Казахстан планирует сократить срок транзита из Китая в Европу через свою территорию до 5 дней

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на сессии высокого уровня второго Экономического форума "Европейский Союз - Центральная Азия" в Алматы, сообщается на официальном сайте главы правительства.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что взаимовыгодные партнерские отношения между Астаной и Брюсселем - это результат многолетнего, прагматичного и поступательного взаимодействия.

Участники форума. Фото: primeminister.kz

"Мы приветствуем динамичное развитие сотрудничества с Европейским союзом как в двустороннем формате, так и на межрегиональном уровне. Благодаря общим усилиям стран региона сегодня Центральная Азия является активно развивающейся зоной «больших возможностей». Наши страны гармонично дополняют друг друга, и главным стержнем остается сотрудничество в торгово-экономической сфере", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что по итогам прошлого года товарооборот между странами Центральной Азии и Европейского союза вырос на 61% и составил порядка 49 млрд долларов.

При этом имеются серьезные резервы для существенного увеличения данного показателя.

В целом, по его словам, прошедший год стал прорывным в сотрудничестве между Центральной Азией и Европейским союзом.

Так, достигнуто важное соглашение с компанией Svevind по установке ветряных и солнечных электростанций в республике и производству 3 млн тонн "зеленого" водорода, что будет составлять одну пятую потребностей ЕС в этом продукте.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Кроме того, в рамках конференции ООН по изменению климата "COP-27" подписан меморандум в области редкоземельных металлов, который будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении инвестиционного сотрудничества и диверсификации взаимной торговли. Уже сегодня более 3 тыс. компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики нашей страны, включая таких мировых гигантов, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens, Linde Group", — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем Казахстан может предложить ЕС более 175 видов обработанных товаров на сумму свыше 2,3 млрд долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство.

Отмечается, что в частности, будучи крупным производителем зерна, республика могла бы стать стратегическим партнером ЕС в реализации глобальной продовольственной повестки.

Еще одной приоритетной задачей для Казахстана является достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Сегодня "зеленая" энергетика составляет 5% от общего объема производства электроэнергии без учета крупных гидроэлектростанций.

При этом цель республики – ввести к 2030 году не менее 7 гигаватт, доведя долю возобновляемых источников энергии до 15%.

"Казахстан готов стимулировать "зеленый" переход в Центральной Азии. В этом контексте хотел бы отметить возможности "Международного финансового центра "Астана", который является важной платформой для привлечения "зеленых" инвестиций, основанной на британском праве, с независимым Судом и Международным арбитражным центром", — отметил Смаилов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в Центральной Азии сосредоточены важные транспортные пути и быстрорастущие рынки. При этом географическое положение Казахстана, а также хорошо развитая транспортная инфраструктура страны открывают широкие возможности для сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Алихан Смаилов и участники форума. Фото: primeminister.kz

В этих целях РК продвигается создание логистических центров оптово-распределительной сети, таких как международный центр промышленной кооперации с Узбекистаном и индустриальный торгово-логистический комплекс с Кыргызстаном.

"Параллельно мы реализуем два крупных торгово-логистических хаба на территории нашей страны: в Алматинской агломерации и в Западно-Казахстанской области. Они соединят торгово-логистические пути между Китаем, Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком", — сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил динамичное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Так, благодаря совместным усилиям срок прохождения грузов из Китая в Европу сократился почти в три раза – с 53 до 19-23 дней. Следующая цель в этой части – 14-18 дней к концу текущего года.

"При этом срок транзита через территорию Казахстана сократился в 2 раза – с 12 до 6 дней, и мы стремимся до конца года сократить его до 5 дней", — подчеркнул премьер.

Алихан Смаилов на форуме. Фото: primeminister.kz

В заключение Алихан Смаилов обозначил перспективы укрепления сотрудничества РК и ЕС в сфере цифровизации, которая является одним из ключевых драйверов экономического развития.

Он отметил, что Казахстан поставил перед собой стратегическую цель стать одним из крупнейших цифровых хабов в регионе. Уже сегодня в стране динамично развиваются соответствующие банковские экосистемы, наблюдается стремительный рост цифровой коммерции и ведется работа по цифровой трансформации госуправления.

"В марте этого года Microsoft объявила об открытии Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий и ноу-хау. Хаб охватит не только Центральную Азию, но и Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан", — сказал премьер-министр.

В мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Напомним, что с 10 января этого года китайская сторона сняла ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы.

После снятия ограничений возникла проблема с очередями на границе из-за увеличившегося потока грузоперевозок. Глава правительства в марте поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов на границе с Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021334-kazahstan-planiruet-sokratit-srok-tranzita-iz-kitaya-v-evropu-cherez-svoyu-territoriyu-do-5-dney/