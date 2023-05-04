Казахстан начал переговоры с 26 странами о взаимном безвизовом режиме

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Казахстан ведет переговоры с 26 странами мира о введении взаимного безвизового режима, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз Министерства культуры и спорта РК.

Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие, говорится в пресс-релизе министерства.

Кроме того, как сообщается, рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан, и отмены требований о приглашении.

Обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.

"Казахстан интересен иностранным путешественникам и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов.

Причем министерством уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq", — сообщила официальный представитель Министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева.

Напомним, в апреле на портале "Открытые НПА" был опубликован проект соглашения о взаимном освобождении от визовых требований, который может быть подписан между правительством Казахстана и Китая. Публичное обсуждение документа длилось до 19 апреля.

Позже официальный представитель МИД Айбек Смадияров отметил, что основной целью данного соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Согласно информации на сайте информационной системы eQonaq, безвизовый въезд с правом пребывания в Казахстане до 30 дней предоставляется гражданам Азербайджана, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Турции, Узбекистана и Эквадора.

Безвизовый въезд с правом пребывания в Казахстане до 90 дней предоставляется гражданам Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019361-kazahstan-nachal-peregovory-s-26-stranami-o-vzaimnom-bezvizovom-rezhime/