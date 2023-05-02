Почему Казахстан воздержался от голосования по резолюции ООН с упоминанием "российской агрессии", объяснили в МИДе

Здание ООН. Фото: Getty Images/ Johannes Simon / Staff

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, почему Казахстан воздержался при голосовании в ООН за сохранение пункта, осуждающего российское вторжение, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что 26 апреля на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке была принята резолюция, которая называется "Сотрудничество между ООН и Советом Европы".

По его словам, данная резолюция на регулярной основе рассматривается ГА ООН с 2000 года в рамках пункта повестки дня по сотрудничеству ООН с региональными организациями. И она всегда принималась без голосования на консенсусной основе.

"В этом году решили проголосовать по-другому. Во вступительную часть нынешнего проекта резолюции был включен пункт о необходимости укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы в связи с вызовами, стоящими перед Европой после агрессии России против Украины, а до этого – против Грузии и прекращения членства России в Совете Европы. Эта была цитата, которая была включена в преамбулярную часть. Авторы документа – Ирландия и Исландия", – добавил спикер.

По его словам, прежде чем принять резолюцию, проводятся предварительные консультации, и на этих консультациях они не смогли прийти к единому знаменателю с российскими коллегами.

"Естественно, делегация России запросила именно по этому параграфу отдельное голосование. По итогам отдельного голосования преамбулярный параграф был поддержан 81 голосом "за", 10 – "против" и 48 воздержавшихся. Учитывая политизированность данного пункта, делегация Казахстана воздержалась при голосовании именно этого пункта", – добавил Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что голосование Казахстана по данной резолюции не отражает нашу позицию относительно российско-украинского конфликта, которая ранее нами неоднократно обозначалась, в том числе в рамках голосования на ГА ООН.

"Казахстан убежден, что такие резолюции не способствуют взаимопониманию сторон, а только усугубляют кризис и углубляют разделительные линии. В целом, считаем, что площадка ООН должна быть главным инструментом для диалога и переговоров, а не местом конфронтации государств", – резюмировал Айбек Смадияров.

Напомним, в феврале этого года Генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.

В поддержку резолюции выступила 141 страна, 32 страны воздержались, и семь – Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия – высказались против. В числе воздержавшихся от голосования стран оказался и Казахстан.

Позже в Министерстве иностранных дел разъяснили позицию нашей страны. Как пояснили в ведомстве, они исходят из того, что "принятие подобного рода резолюций не будет способствовать нахождению взаимоприемлемого решения".

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте ООН, Организация Объединенных Наций – это крупнейшая международная организация, служащая площадкой для решения глобальных проблем современности. Идея создания ООН возникла во время Второй мировой войны.

Название "Объединенные Нации", предложенное президентом США Франклином Д. Рузвельтом, было впервые использовано 1 января 1942 года в Декларации Объединенных Наций, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран оси.

Между тем Генеральная ассамблея, учрежденная в 1945 году, – главный совещательный, директивный и представительный орган организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019056-pochemu-kazahstan-vozderzhalsya-ot-golosovaniya-po-rezolyutsii-oon-s-upominaniem-rossiyskoy-agressii-obyasnili-v-mide/