Информацию об отмене роуминга с Россией прокомментировал Мусин

Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минцифры Багдат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал информацию об отмене роуминга с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин пояснил, что роуминг означает присоединение к местным сетям связи зарубежного телефона.

"Его никак не могут отменить технически – это остается всегда в любой стране мира: когда вы приезжаете с телефоном, вы регистрируетесь и пользуетесь мобильной связью – это и есть роуминг", – заявил он.

В рамках ЕАЭС, по его словам, обсуждается проект "Справедливая тарификация". Но и здесь, он отмечает, для Казахстана есть свои нюансы.

"Мы должны понимать, что сальдо, то есть в наших мобильных сетях приезжих намного больше, чем уезжающих. Поэтому для наших операторов по тарификации нужно будет смотреть, чтобы они сильно не упали в доходах за счет приезжающей стороны.

Мы сейчас рассматриваем предложение в рамках проекта "Справедливая тарификация" внутри ЕАЭС, поэтому будем там находить консенсус и общее решение будем принимать", – резюмировал Мусин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия планирует отменить роуминг с тремя странами ЕАЭС – Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

Говорилось, что соответствующий документ был направлен в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств, а также Минэкономразвития России.

Позже мобильные операторы прокомментировали ситуацию NUR.KZ.

Добавим, что, согласно информации на сайте одного из казахстанских мобильных операторов, роуминг – это технология, обеспечивающая возможность звонить, отправлять и получать SMS, общаться в мессенджерах и соцсетях, проверять новостные сайты за рубежом, не переключаясь на местного оператора. Мобильные операторы заключают партнерские отношения с операторами в других странах, чтобы предоставить своим клиентам расширенную зону покрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018197-informatsiyu-ob-otmene-rouminga-s-rossiey-prokommentiroval-musin/