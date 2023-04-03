Информацию об отмене роуминга с Россией прокомментировали казахстанские операторы связи

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Россия планирует отменить роуминг с Казахстаном. Корреспондент NUR.KZ решил выяснить - как к этой идее отнеслись мобильные операторы страны.

Ранее сообщалось, что Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с тремя странами ЕАЭС – Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Говорилось, что соответствующий документ был направлен в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств, а также Минэкономразвития России.

Мы решили узнать, насколько готовы компании-операторы сотовой связи к такому новшеству.

В пресс-службе Tele2/Altel сообщили, что по данному проекту компания, как и другие сотовые операторы, изначально поднимала ряд вопросов, которые лежат в плоскости разных регуляторно-правовых подходов между странами. В том числе, речь идет о лицензировании, шаге тарификации, регистрации абонентов, а также о технических аспектах вроде пропуска трафика, антифродовых мер. И, конечно, финансовых и коммерческих моделях взаимодействия.

"На сегодня, учитывая также различную социально-экономическую ситуацию в наших странах ЕАЭС, до конца нет понимания, как будут решаться данные концептуальные вопросы за условно оставшиеся два года.

В настоящее время компания получила только информацию о планируемом заседании ЕЭК по вопросу справедливого роуминга, а также о разработке проекта правил использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств-членов ЕЭК", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что такое новшество однозначно напрямую повлияет на снижение дохода сотового оператора и предполагает риски появления фродовых звонков (мошеннических звонков).

"К примеру, сотовые операторы предлагают тарифы как без абонентской платы (оплата трафика по факту), так и с пакетным наполнением за установленную абонентскую плату (количество минут, смс и объем трафика, в том числе безлимитного).

В будущем не совсем понятно, как будет происходить потребление данных пакетов для прогнозирования трафика и расходов, расчета окупаемости услуги. Поэтому пока сложно однозначно определить какие-то объемы в связи с тем, что нет принятых документов, условий пропуска трафика и так далее", - заключили в компании.

В компании Beeline Казахстан рассказали, что в данный момент Евразийская экономическая комиссия с регуляторами и мобильными операторами стран, входящими в состав ЕАЭС, ведут работы над механизмом внедрения "справедливого тарифа" на услуги сотовой связи за рубежом. По итогам обсуждения будет сформирован финальный проект.

"Стоит отметить, что для реализации данной инициативы необходимо урегулирование многих моментов: гармонизация законодательства всех стран, обеспечение приемлемых для всех сторон условий маршрутизации трафика, управление потенциальным фродом и выработка механизмов борьбы с ним и другие", - сообщили в пресс-службе Beeline Казахстан.

С коллегами согласны и в АО "Кселл". Там говорят, что компания не отвергает данную идею, но не готова безоговорочно принять ее.

"Мы зависим от транзитных операторов связи и от ставок интерконнект (система межоператорских отношений, которая определяет условия и размер взаиморасчетов между операторами за трафик - прим.ред.), которые в настоящее время не дают возможности к снижению ставок в роуминге. Наша коммерческая деятельность нацелена на соблюдение интересов всех сторон и тщательной проработки вопросов.

Мы получили запрос на предоставление определенных данных. После их сбора и консолидации начнется более детальное обсуждение всеми участниками процесса", - заключили в компании.

Как указано на сайте одного из казахстанских мобильных операторов, роуминг – это технология, обеспечивающая возможность звонить, отправлять и получать SMS, общаться в мессенджерах и соцсетях, проверять новостные сайты за рубежом, не переключаясь на местного оператора.

Евразийский экономический союз – это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015147-informatsiyu-ob-otmene-rouminga-s-rossiey-prokommentirovali-kazahstanskie-operatory-svyazi/