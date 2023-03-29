"Ведомости": Россия планирует отменить роуминг с Казахстаном

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По данным СМИ, Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с тремя странами ЕАЭС – Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Об этом сообщают "Ведомости".

Как утверждают представители издания, в их распоряжении появилось приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), который 16 марта был направлен в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств, а также Минэкономразвития России.

"Документ есть в распоряжении "Ведомостей", его подлинность подтвердили источники в двух операторах большой четверки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в документе говорится о планах России отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 года.

При этом уточняется, что такой режим уже номинально действует у России с Беларусью.

Евразийский экономический союз – это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

"ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов", – говорят представители организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2014449-vedomosti-rossiya-planiruet-otmenit-rouming-s-kazahstanom/