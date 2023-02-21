Тасмагамбетов в новой должности встретился с Шойгу в Москве (фото)

Имангали Тасмагамбетов и Сергей Шойгу. Фото: odkb-csto.org

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве. На встрече генсек организации доложил о своем визите в Минск, а Шойгу поздравил Тасмагамбетова с назначением, сообщается на официальном сайте ОДКБ.

Вчера, 20 февраля, состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Отмечается, что были обсуждены актуальные вопросы развития военной составляющей организации и совершенствования ее силового потенциала.

Встреча прошла в здании Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве.

Тасмагамбетов рассказал об итогах своего недавнего визита в Минск, где в ходе встречи с председателем Совета коллективной безопасности Александром Лукашенко был утвержден План мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии СКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Республики Беларусь.

Встреча Имангали Тасмагамбетова и Сергея Шойгу. Фото: odkb-csto.org

Подчеркивается, что план будет включать в себя объемный раздел по развитию сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

"Белорусские приоритеты направлены на повышение готовности компонентов Коллективных сил ОДКБ к выполнению задач по предназначению и укрепление военно-технического сотрудничества государств – членов ОДКБ, они полностью соответствуют складывающейся военно-политической обстановке и отражают наиболее актуальные и перспективные направления развития военной составляющей Организации", – заявил генсек ОДКБ.

Он сообщил, что в 2023 году Планом совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности предусматривается проведение в Беларуси ряда крупных учений Коллективных сил.

Имангали Тасмагамбетов. Фото: odkb-csto.org

"В сентябре запланировано учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023" и "Эшелон-2023" с подразделениями материально-технического обеспечения. Активно идет работа по совершенствованию системы управления Коллективными силами, в частности, в сфере связи", – сообщил Тасмагамбетов.

Кроме того, на территории Кыргызстана предлагается провести учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

Встреча Имангали Тасмагамбетова и Сергея Шойгу. Фото: odkb-csto.org

В свою очередь Сергей Шойгу поздравил Имангали Тасмагамбетова с назначением на должность Генерального секретаря ОДКБ.

"Хочу сразу же поздравить Вас с назначением на этот важный и ответственный пост, от которого многое зависит в нашей Организации.

Надеюсь, что Ваш колоссальный опыт как деятеля государственного масштаба, а теперь уже и межгосударственного масштаба, с учетом Вашего опыта, в том числе на посту министра обороны, на котором вы сделали много для становления Вооруженных Сил Казахстана, послужит дальнейшему укреплению авторитета ОДКБ, как на международной арене, так и внутри каждого из государств, которые входят в Организацию", – сказал глава российского военного ведомства.

Встреча Имангали Тасмагамбетова и Сергея Шойгу. Фото: odkb-csto.org

Напомним, о том, что Имангали Тасмагамбетов займет пост генсека ОДКБ, стало известно еще в конце ноября прошлого года.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь организации является ее высшим административным должностным лицом. Он осуществляет руководство секретариатом, а также координирует деятельность постоянно действующих рабочих органов ОДКБ.

Генеральный секретарь назначается решением совета сроком на три года по представлению СМИД (совета министров иностранных дел) из числа граждан государств – членов.

Генсек координирует разработку и согласование проектов документов, вносимых на рассмотрение органов организации, представляет организацию в отношениях с другими государствами, не являющимися ее членами, международными организациями, средствами массовой информации и осуществляет рабочие контакты с ними.

Деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указывается на ее официальном сайте, направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010165-tasmagambetov-v-novoy-dolzhnosti-vstretilsya-s-shoygu-v-moskve-foto/