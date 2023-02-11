Аэропорт Уральска купила российская компания

Взлетно-посадочная полоса. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Российская управляющая компания "Аэропорты Регионов" завершила сделку по приобретению международного аэропорта "Орал". Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

"УК "Аэропорты Регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал" – компании-оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой (Казахстан).

В планах нового собственника - улучшение качества предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта, улучшение бизнес-процессов. Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок", – говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодняшний день пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тысяч человек в год. При этом, как отмечают в компании, удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб.

Аэропорт в Уральске. Фото: oralairport.kz

УК "Аэропорты Регионов" – аэропортовая компания России, основана в 2012 году. На сегодня под управлением компании находятся 10 аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска. Общий объем частных инвестиций в проекты, которыми оперирует компания, превышает 100 млрд рублей, гласит информация на официальном сайте компании.

Международный аэропорт "Орал" расположен в Уральске, в Западно-Казахстанской области. В конце марта прошлого года премьер Алихан Смаилов подписал постановление правительства, согласно которому "Международному аэропорту "Орал" присвоено имя Маншук Маметовой.

На официальном сайте МА "Орал" говорится, что Западно-Казахстанская область занимает выгодное географическое положение в центре Евразии, близость к крупным экономическим и культурным центром Восточной и Западной Европы, использование реки Урал для выхода в страны Каспийского бассейна определяют ее стратегическое значение для всего Казахстана.

На севере регион граничит с Оренбурской областью(Россия), на востоке – с Актюбинской, на юге – с Атырауской и Астраханской (Россия), на западе – с Волгоградской и Саратовской (Россия), на севере-западе – с Самарской (Россия) областями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2008988-aeroport-uralska-kupila-rossiyskaya-kompaniya/