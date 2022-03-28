Аэропорту Уральска присвоили имя Маншук Маметовой

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства, согласно которому "Международному аэропорту "Орал" присвоено имя Маншук Маметовой. Текст документа опубликован на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан, товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" присвоено имя героини Великой Отечественной войны.

"Присвоить товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имя Маншук Маметовой", – говорится в тексте документа.

Эти изменения официально введены в действие со дня первого официального опубликования постановления.

Маншук Маметова – первая казахстанка, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Она родилась в ауле Жиеккум Урдинского района Уральской губернии, центром которой является современный город Уральск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962356-aeroportu-uralska-prisvoili-imya-manshuk-mametovoy/