Аэропорту Уральска присвоили имя Маншук Маметовой
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства, согласно которому "Международному аэропорту "Орал" присвоено имя Маншук Маметовой. Текст документа опубликован на сайте информационно-правовой системы "Адилет".
Согласно постановлению правительства Республики Казахстан, товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" присвоено имя героини Великой Отечественной войны.
"Присвоить товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имя Маншук Маметовой", – говорится в тексте документа.
Эти изменения официально введены в действие со дня первого официального опубликования постановления.
Маншук Маметова – первая казахстанка, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Она родилась в ауле Жиеккум Урдинского района Уральской губернии, центром которой является современный город Уральск.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962356-aeroportu-uralska-prisvoili-imya-manshuk-mametovoy/