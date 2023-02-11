Контроль над аэропортом Уральска остался за казахстанскими инвесторами

Самолет. Иллюстративное фото: Eduardo Ramos Castaneda / Getty Images

Ранее российская компания "Аэропорты Регионов" сообщила о завершении сделки по приобретению международного аэропорта "Орал". В аэропорту Уральска разъяснили ситуацию с воздушной гаванью.

В ТОО "Международный аэропорт "Орал" пояснили, что у гавани появился новый профильный инвестор – завершена сделка по приобретению аэропорта.

Компанию-оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой купил консорциум, состоящий из казахстанской компании ТОО "Уральск Менеджмент", гражданина РК Килыбаева Д.А. и российской компании АО "Ретранс" (с долей участия не более 49%), специализирующейся на профессиональном управлении аэропортами, с сохранением контроля за казахстанскими инвесторами.

В планах нового собственника – улучшение качества предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта, улучшение бизнес-процессов.

Сообщается, что все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок. На сегодняшний день пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс. человек в год. При этом удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб.

Также сообщили, что приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009024-kontrol-nad-aeroportom-uralska-ostalsya-za-kazahstanskimi-investorami/