"Об этом не идет речи": Сагинтаев о введении единой валюты на территории ЕАЭС

Бакытжан Сагинтаев. Фото: primeminister.kz

Бывший аким Алматы, а ныне – министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, какие шаги предпринимаются в части формирования общего финансового рынка на территории ЕАЭС, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

К 2025 году страны-участницы ЕАЭС намерены создать общий финансовый рынок. Иными словами, в странах союза будут сформированы единые правила в банковском, биржевом и страховом секторах.

Отмечается, что практическая работа в этом направлении ведется с момента создания в 2012 году Евразийской экономической комиссии — единого наднационального регулирующего органа ЕАЭС.

"Вопрос формирования общего финансового рынка исходит из союзного договора, согласно которому к 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок стран ЕАЭС", – пояснил Сагинтаев.

Он также отметил, что в рамках этого решения должны быть приняты соглашения о гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка (банки, ценные бумаги, страховой рынок и т.д.).

В этом направлении, как отметил Сагинтаев, ЕЭК ведется большая работа.

Помимо этого, подчеркнул Сагинтаев, действует принятая еще в 2019 году Концепция формирования Евразийского экономического союза.

"Согласно договору, к 2025 году должен быть создан Наднациональный финансовый регулятор стран ЕАЭС, который будет базироваться в Алматы", – отметил политик.

Сагинтаев также ответил на вопрос о том, планируется ли введение единой валюты на территории ЕАЭС в связи с формированием единого финансового рынка.

"Во всех наших базовых документах об этом не идет речи. Мы работаем лишь над вопросом гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. И в рамках работы Евразийской экономической комиссии вопрос о введении единой валюты не стоит", – заключил он.

Согласно информации с официального сайта ЕАЭС, государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Напомним, в январе 2022 года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима Алматы. В июне прошлого года он получил новую должность – стал членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007965-ob-etom-ne-idet-rechi-sagintaev-o-vvedenii-edinoy-valyuty-na-territorii-eaes/