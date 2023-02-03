Премьер Кыргызстана на форуме в Алматы признался, что его речь написала нейросеть

Акылбек Жапаров: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров во время выступления на Digital Forum признался, что его речь частично была сгенерирована искусственным интеллектом – на форуме он рассказывал про новые технологии, передает корреспондент NUR.KZ.

"По прогнозам аналитиков, смарт-машины, запрограммированные рассуждать и думать, как человек, в ближайшем будущем приведут к революции в области образования, здравоохранения и других сферах. (…)

Приведу в пример ChatGPT, который уже успешно сдает экзамены в бизнес-школе, проходит онлайн-собеседования и трудоустраивается. То, что было фантастикой 10 лет назад, стало реальностью. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта", - заявил Жапаров.

ChatGPT – это чат-бот на базе искусственного интеллекта. В 2023 году он стал одной из самых обсуждаемых тем в интернете из-за своей способности имитировать человеческую речь, создавать тексты по запросу и даже писать сложный компьютерный код.

На днях сообщалось, что компания OpenAI, занимающаяся разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения, анонсировала платную версию своего знаменитого чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Накануне в рамках данного форума аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что к осени этого года в Алматы начнут создавать "цифровой двойник города" по аналогии таких же проектов в Сингапуре и Шанхае. В этом году система единого видемониторинга охватит 80% территории города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007930-premer-kyrgyzstana-na-forume-v-almaty-priznalsya-chto-ego-rech-napisala-neyroset/