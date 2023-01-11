"Один народ помогает другому": МИД Казахстана об установке юрт в Украине

Юрта в городе Буча. Фото: t.me/bucha_city

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах кабмина высказался об установке юрт в Буче и еще пяти украинских городах, передает корреспондент NUR.KZ.

Смадияров сообщил, что посольство Казахстана в Украине в установке юрт не участвовало.

"Никакой проблемы в установлении юрты мы не видим. Установили - и дальше что? Юрта - это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается и переносится на новое место: наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья.

Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Посольство в этом не участвовало", — пояснил Смадияров.

От также добавил, что в Казахстане проживает большая диаспора украинцев - около 300 тысяч человек, как и в Украине есть диаспора казахов.

"Люди между собой общаются, есть браки. Один народ помогает другому народу", — резюмировал Смадияров.

Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Казахстана прокомментировать установку так называемой юрты несокрушимости в Буче. Украинские СМИ писали, что в Киевской области появилась юрта, в которой оказывается помощь населению, страдающему от отключений света, воды, теплоснабжения и связи. Подобные "Пункты несокрушимости" открыты по всей Украине - в основном они открываются в помещениях школ, кафе, банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2004917-odin-narod-pomogaet-drugomu-mid-kazahstana-ob-ustanovke-yurt-v-ukraine/