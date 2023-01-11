Россия призвала Казахстан прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче

Юрта в украинском городе Буча. Фото: t.me/bucha_city

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Казахстан прокомментировать информацию об участии казахстанских дипломатов в акциях на территории Украины. Соответствующее сообщение опубликовал официальный Telegram-канал МИД РФ.

"Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет.

Вместе с тем, во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству, весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", — заявила Захарова.

Ранее украинское агентство УНИАН сообщало, что 6 января в городе Буча в Киевской области открылся "Пункт несокрушимости" в юрте.

"Нехарактерную для Украины, но распространенную в центральной Азии конструкцию переносного дома использовали по инициативе посольства Казахстана и нардепа Сергея Нагорняка, который возглавляет депутатскую группу по связям с Казахстаном", — говорится в материале издания.

Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал администрации Бучи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство иностранных дел Казахстана.

Как уточняет издание Deutsche Welle, "Пункты несокрушимости" – специальные пункты помощи, которые начали открываться по всей Украине еще в прошлом году. В помещениях школ, банков, кафе и в специальных палатках оказывается помощь населению, страдающему от отключений света, воды, теплоснабжения и связи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2004890-rossiya-prizvala-kazahstan-prokommentirovat-ustanovku-yurty-nesokrushimosti-v-buche/