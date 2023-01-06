Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1

ГЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Главы энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В Бишкеке 6 января 2023 года министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1".

В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.

Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.

Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергии страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

Ранее мы писали, что глава правления фонда "Самрук-Казына" сообщил о строительстве новой государственной районной электростанции (ГРЭС) в Экибастузе.

Также стало известно, что государственные доли участия в Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанциях (ГЭС) передадут в оплату акций фонда "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2004441-stroitelstvo-odnoy-iz-krupneyshih-ges-v-tsentralnoy-azii-glavy-minenergo-treh-stran-podpisali-dokument/