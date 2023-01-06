Две крупнейшие ГЭС Казахстана передадут фонду "Самрук-Казына"

Гидроэлектростанция. Иллюстративное фото: pexels.com

Государственные доли участия в Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанциях (ГЭС) передадут в оплату акций фонда "Самрук-Казына". Соответствующее постановление правительства Казахстана опубликовано на сайте ИПС "Адилет".

"Передать государственные доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" в оплату акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности", - гласит постановление.

В документе отмечается, что Комитету государственного имущества и приватизации Минфина, министерствам энергетики, национальной экономики РК совместно с АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" в установленном законодательством порядке поручено принять меры, необходимые для реализации настоящего постановления.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, в марте прошлого года в Минэнерго рассказали, что Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС не подлежат приватизации, так как являются стратегическими объектами. Продаваться станции не будут.

На сайте Samruk Energy говорится, что Шульбинская ГЭС располагается в среднем течении реки Иртыш, в 70 км выше города Семей. Строительство гидроэлектростанции было начато в 1976 году, первый гидроагрегат запущен в промышленную эксплуатацию 23 декабря 1987 года, последний из шести гидроагрегатов введен в работу 19 декабря 1994 года.

Усть-Каменогорская ГЭС расположена на реке Иртыш в северо-восточном пригороде Усть-Каменогорска.

Проектирование и строительство этой гидростанции началось в 1939 году, однако из-за Великой Отечественной войны первая турбина была введена в эксплуатацию только в декабре 1952 года. Трудные послевоенные годы стали причиной тому, что ГЭС вышла на проектную мощность только в 1959 году, оставшиеся три турбины были введены в июне 1953, декабре 1953 и ноябре 1959 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004362-dve-krupneyshie-ges-kazahstana-peredadut-fondu-samruk-kazyna/