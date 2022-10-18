Новую ГРЭС планируют построить в Экибастузе

Электростанция. Иллюстративное фото: pixabay.com

О строительстве новой государственной районной электростанции (ГРЭС) на заседании правительства заявил глава правления фонда "Самрук-Казына", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава фонда Алмасадам Саткалиев заявил о планах реализовать 14 приоритетных проектов в электроэнергетической отрасли на сумму более 9 трлн тенге.

"Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации.

Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1 200 МВт", — сообщил спикер.

Для успешной реализации проектов газификации Алматинского энергокомплекса в установленные сроки, по словам Саткалиева, фонд прорабатывает вопрос строительства газовой инфраструктуры для проектов.

Для строительства ПГУ (парогазовой установки) в Туркестанской области разрабатывается ТЭО.

Касательно строительства ПГУ на алматинских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Саткалиев сообщил, что одному из проектов предварительно одобрили финансирование, по второму проекту аукционные торги пройдут в декабре, третий проект на стадии проработки механизма финансирования.

Напомним, в июне этого года Экибастузскую ГРЭС-1 оштрафовали на 33 млрд тенге за нарушение экологического законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993170-novuyu-gres-planiruyut-postroit-v-ekibastuze/