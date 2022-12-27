Лидеры в Русском музее в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/bort_01

В рамках рабочей поездки в Россию президент Касым-Жомарт Токаев посетил Русский музей в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента в Telegram.

В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию президент Казахстана посетил государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Касым-Жомарту Токаеву были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства.

Также в музее прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, вчера глава государства прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая проходит 26 и 27 декабря.

Мероприятие началось в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Там Касым-Жомарта Токаева встретил президент России Владимир Путин.

В неформальной встрече глав государств-участников СНГ приняли также участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2003268-tokaev-posetil-russkiy-muzey-v-sankt-peterburge/