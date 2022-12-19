Токаев на неделе посетит Узбекистан

Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

21-22 декабря состоится государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, передает официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства "БОРТ №1".

В ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиеевым глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере. Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки.

Запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Напомним, в октябре Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Узбекистана в Астане в рамках встречи глав государств Центральной Азии с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В ноябре президент Казахстана выступил на саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002119-tokaev-na-nedele-posetit-uzbekistan/