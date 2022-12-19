"Времени для раскачки будет мало": генсек ОДКБ пожелал Тасмагамбетову успехов на новом посту

Станислав Зась. Фото: официальный сайт ОДКБ / odkb-csto.org

Генеральный секретарь Станислав Зась на пресс-конференции в Москве пожелал успехов Имангали Тасмагамбетову, который с 1 января 2023 года займет его должность, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Ереване было принято кадровое решение о назначении с 1 января нового генсекретаря ОДКБ – представителя Казахстана, Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича. Я очень рад, что высшим должностным лицом нашей организации будет уже состоявшийся управленец, даже государственный деятель, с большим жизненным и управленческим опытом.

Хочу пожелать ему просто успехов. Прошедший год был очень непростой, но, я так понимаю, следующий год тоже не будет простым, поэтому времени для раскачки у него будет очень мало, но у него есть на кого опереться. В наших рабочих органах хороший костяк экспертов, специалистов, которые прошли школу в наших государствах. Есть на кого опереться в этой работе. Только успехов", — заявил Зась.

Напомним, о назначении Тасмагамбетова новым генсекретарем ОДКБ стало известно в ноябре этого года на сессии ОДКБ в Ереване.

Также на сегодняшней конференции Зась прокомментировал информацию из ряда источников о "провальной" встрече глав государств ОДКБ в Ереване.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002118-vremeni-dlya-raskachki-budet-malo-gensek-odkb-pozhelal-tasmagambetovu-uspehov-na-novom-postu/