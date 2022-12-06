Зеленский записал из Донбасса видеообращение к украинским военным

Владимир Зеленский. Кадр из видео: facebook.com/zelenskiy.official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Донецкую область, откуда записал видеопоздравление в день Вооруженных сил страны (ВСУ), передает УНИАН со ссылкой на обращение украинского лидера.

Отмечается, что поздравление было записано Зеленским около Славянска в Донецкой области.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! Уважаемые военнослужащие! Уважаемые ветераны! От всей души, от имени Украины я поздравляю вас с великим праздником, с этим великим днем - днем Вооруженных сил Украины.

Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше. Борьба - тяжелее. Цена - выше. Но есть то, что остается неизменным, постоянным, стальным - ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а следовательно наша свобода. Ваша несокрушимость, а следовательно наша независимость. Ваша доблесть и наша благодарность за это!" — сказал президент Украины в видеообращении, опубликованном на .

День Вооруженных сил в Украине, как пишет украинское издание, отмечается 6 декабря. Праздник был учрежден Верховной Радой почти сразу после обретения страной независимости в 1993 году. А его дату приурочили ко дню принятия Закона "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000395-zelenskiy-zapisal-iz-donbassa-videoobraschenie-k-ukrainskim-voennym/