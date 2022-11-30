Какие документы были подписаны в рамках визита Токаева во Францию
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29 и 30 ноября президент Казахстана находился с официальным визитом во Франции. За это время было подписано 35 различных документов. Их список приводится на официальном сайте Акорды.
В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во Францию были подписаны следующие документы:
- Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам реализации строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт (ВЭС) в Жамбылской области;
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и "Alstom Holdings SA" о базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта в РК;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Synetics по вопросам создания генетического центра;
- Меморандум о взаимопонимании между АО "МФЦА" и Paris Europlace;
- Соглашение об основных условиях между АО "Самрук-Казына" и Total Eren S.A.;
- Соглашение о сотрудничестве и финансировании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.;
- Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.;
- Меморандум о cотрудничестве между АО "НК "Kazakh Invest" и Total Eren S.A.;
- Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Qazaq Gaz", France Hydrogene, Medef International;
- Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "QazaqGaz" и Technip Energies N.V.;
- Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "ҚТЖ" и ALSTOM Transport SA;
- Соглашение об основных условиях между АО "НК "ҚТЖ" и Société Générale;
- Меморандум о сотрудничестве между АО "НАК Казатомпром" и Orano Group;
- Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и I2EN;
- Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" и Boehringer Ingelheim Animal Health France;
- Совместное заявление между "Назарбаев Университет" и организациями Université de Lorraine, Total Energies, Alstom, Air Liquide;
- Соглашение о сотрудничестве между АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" и Soufflet Group;
- Соглашение о сотрудничестве между АО "Жасыл Даму" и Парижским агентством по утилизации бытовых отходов Syctom;
- Меморандум о сотрудничестве между АО "Жасыл даму" и Vicat;
- Меморандум о сотрудничестве между ТОО "КазБитумСервис" и Soprema;
- Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Schneider Electriс" и Schneider Electric Kazakhstan;
- Контракт между ТОО "Оркен Алем" и Safran;
- Меморандум о сотрудничестве между ТОО "Караганда-Осетр" и Cavier House Premier, и Swiss Choice Holding SA;
- Договор купли-продажи доли между Magnetic Oil и Total Energies;
- Меморандум о взаимопонимании между Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) и Proparco;
- Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетического перехода Франции по вопросам взаимодействия в сфере использования мирного атома;
- Меморандум о взаимопонимании в отношении технического сотрудничества в сфере обращения с радиоактивными отходами;
- Декларация о намерениях между министром науки и высшего образования Республики Казахстан и министром Европы и иностранных дел Французской Республики относительно сотрудничества в области высшего образования и научных исследований;
- Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Французским Агентством по борьбе с коррупцией по сотрудничеству в области предотвращения и борьбы с коррупцией;
- Соглашение между Государственным центром поддержки национального кино (Республика Казахстан) и Национальным центром кинематографии и анимации (Французская Республика) о сотрудничестве;
- Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития;
- Специальное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в области борьбы с глобальным потеплением;
- Меморандум о сотрудничестве между Атырауским Университетом нефти и газа им. С. Утебаева и Университетом Страсбурга;
- Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Лотарингии;
- Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Реймса.
Ранее было опубликовано Совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона по итогам визита президента Казахстана во Францию.
Напомним, что сегодня находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.
Также сообщалось о том, что "Самрук-Қазына", "КазМунайГаз" и французская Total Eren построят ветроэлектростанцию в Жамбылской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999634-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-ramkah-vizita-tokaeva-vo-frantsiyu/