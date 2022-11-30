Какие документы были подписаны в рамках визита Токаева во Францию

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

29 и 30 ноября президент Казахстана находился с официальным визитом во Франции. За это время было подписано 35 различных документов. Их список приводится на официальном сайте Акорды.

В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во Францию были подписаны следующие документы:

Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам реализации строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт (ВЭС) в Жамбылской области; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и "Alstom Holdings SA" о базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта в РК; Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Synetics по вопросам создания генетического центра; Меморандум о взаимопонимании между АО "МФЦА" и Paris Europlace; Соглашение об основных условиях между АО "Самрук-Казына" и Total Eren S.A.; Соглашение о сотрудничестве и финансировании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.; Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.; Меморандум о cотрудничестве между АО "НК "Kazakh Invest" и Total Eren S.A.; Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Qazaq Gaz", France Hydrogene, Medef International; Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "QazaqGaz" и Technip Energies N.V.; Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "ҚТЖ" и ALSTOM Transport SA; Соглашение об основных условиях между АО "НК "ҚТЖ" и Société Générale; Меморандум о сотрудничестве между АО "НАК Казатомпром" и Orano Group; Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и I2EN; Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" и Boehringer Ingelheim Animal Health France; Совместное заявление между "Назарбаев Университет" и организациями Université de Lorraine, Total Energies, Alstom, Air Liquide; Соглашение о сотрудничестве между АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" и Soufflet Group; Соглашение о сотрудничестве между АО "Жасыл Даму" и Парижским агентством по утилизации бытовых отходов Syctom; Меморандум о сотрудничестве между АО "Жасыл даму" и Vicat; Меморандум о сотрудничестве между ТОО "КазБитумСервис" и Soprema; Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Schneider Electriс" и Schneider Electric Kazakhstan; Контракт между ТОО "Оркен Алем" и Safran; Меморандум о сотрудничестве между ТОО "Караганда-Осетр" и Cavier House Premier, и Swiss Choice Holding SA; Договор купли-продажи доли между Magnetic Oil и Total Energies; Меморандум о взаимопонимании между Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) и Proparco; Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетического перехода Франции по вопросам взаимодействия в сфере использования мирного атома; Меморандум о взаимопонимании в отношении технического сотрудничества в сфере обращения с радиоактивными отходами; Декларация о намерениях между министром науки и высшего образования Республики Казахстан и министром Европы и иностранных дел Французской Республики относительно сотрудничества в области высшего образования и научных исследований; Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Французским Агентством по борьбе с коррупцией по сотрудничеству в области предотвращения и борьбы с коррупцией; Соглашение между Государственным центром поддержки национального кино (Республика Казахстан) и Национальным центром кинематографии и анимации (Французская Республика) о сотрудничестве; Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития; Специальное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в области борьбы с глобальным потеплением; Меморандум о сотрудничестве между Атырауским Университетом нефти и газа им. С. Утебаева и Университетом Страсбурга; Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Лотарингии; Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Реймса.

Ранее было опубликовано Совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона по итогам визита президента Казахстана во Францию.

Напомним, что сегодня находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.

Также сообщалось о том, что "Самрук-Қазына", "КазМунайГаз" и французская Total Eren построят ветроэлектростанцию в Жамбылской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999634-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-ramkah-vizita-tokaeva-vo-frantsiyu/