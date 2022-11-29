Как прошла торжественная церемония встречи Токаева в Париже (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале "Борт №1" рассказала и показала, как прошла торжественная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева в Париже.

В начале церемонии глава государства поприветствовал флаг Французской Республики, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Затем президент Казахстана в сопровождении министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешта обошел строй роты Почетного караула.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в Елисейском дворце.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999433-kak-proshla-torzhestvennaya-tseremoniya-vstrechi-tokaeva-v-parizhe-foto-video/