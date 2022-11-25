Россию и Францию посетит Токаев на следующей неделе

Касым-Жомарт Токаев в Самарканде. Архивное фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев на следующей неделе посетит Россию, где встретится с Владимиром Путиным. Также у главы государства запланирована встреча с президентом Франции, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

28 ноября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Россию.

В Москве глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

29-30 ноября Токаев с официальным визитом посетит Францию.

В Париже он планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

Ранее и Макрон, и Путин поздравили Токаева с переизбранием на пост президента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998971-rossiyu-i-frantsiyu-posetit-tokaev-na-sleduyuschey-nedele/