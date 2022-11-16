Ограничения на границе Казахстана с Китаем объяснил посол КНР

Трасса. Иллюстративное фото: pexels.com

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо на форуме Стратегических инициатив в Астане прокомментировал ситуацию на госгранице с Казахстаном – с начала пандемии китайская сторона ввела ряд ограничений, передает корреспондент NUR.KZ.

Чжан Сяо заверил, что в ситуации на границе нет никакой геополитики.

"С введением Китая очень строгих антиковидных ограничений на границе тоже были введены ограничения. Это связано с этим. Также ситуация связана со стремительным ростом экспорта Китая в зарубежные страны. Поэтому такая ситуация наблюдается не только на казахстанской границе, но и на границе с Россией, Монголией, южными соседями", – отметил он.

Посол добавил, что в условиях пандемии спрос в странах на китайские товары в разы увеличивается, а инфраструктура на границе остается такой же.

"Инфраструктура была построена лет 10-20 назад, и она не успевает справляться со стремительным ростом экспорта Китая. Такая ситуация сложилась. Хорошо, что Китай и Казахстан отнеслись к этому вопросу ответственно и с пониманием друг друга.

Вопрос решается, и я постоянно нахожусь в контакте с органами власти Казахстана и могу всех заверить, что ситуация значительно улучшается и, думаю, что такого больше уже, наверное, не будет в ближайшем будущем", – резюмировал Чжан Сяо.

Ранее мы писали, что в июле этого года было приостановлено движение перегрузочных поездов между Казахстаном и Китаем. Причиной временной остановки погрузки назвали заторы на китайско-казахстанской границе.

В начале октября на несколько дней были закрыты автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1997432-ogranicheniya-na-granitse-kazahstana-s-kitaem-obyasnil-posol-knr/