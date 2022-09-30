Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют на несколько дней

Пункт пропуска "Нур жолы". Иллюстративное фото: Погранслужба КНБ РК

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.

"В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - сообщили в комитете.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1990519-punkty-propuska-na-granitse-kazahstana-i-kitaya-zakroyut-na-neskolko-dney/