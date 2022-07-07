Движение перегрузочных поездов между Казахстаном и Китаем приостановили

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На пограничных переходах "Алашанькоу" и "Хоргос" между Казахстаном и Китаем объявлена ​​временная остановка перегрузочных поездов. Приостановка продлится как минимум до 9 июля, сообщается на новостном сайте КТЖ Railnews.kz.

Временная остановка перегрузочных поездов на казахстанско-китайской границе началась 2 июля и продлится, в лучшем случае, до 9 июля. Исключение составляют грузовые поезда по маршруту Китай – Европа.

По данным "Казахстан Темир Жолы", причиной временной остановки погрузки являются заторы на китайско-казахстанской границе.

"С мая на границе с Казахстаном штабелировано более 25 000 импортных контейнеров, при этом пропускная способность составляет всего один поезд (50 контейнеров) в сутки. Недостающие контейнеры занимают пути и вагоны, а это, в свою очередь, влияет на оборачиваемость вагонов", – объяснил гендиректор New Silk Road Intermodal Джеки Ян.

Отмечается, что временная остановка для перегрузки или прохождения границы не является чем-то необычным. Тем не менее она почти во всех случаях исключает движение между Китаем и Европой.

"Я считаю, что приостановка будет продлена и после 9 июля. Это не повлияет на отправление поездов с фиксированным интервалом, но, определенно, еще больше сократит интервалы и повлияет на поезда с временными интервалами", – считает он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977319-peregruzochnye-poezda-mezhdu-kazahstanom-i-kitaem-ostanovili-iz-za-zatorov-na-granitse/