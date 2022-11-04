Токаев: Наблюдается тревожная тенденция к росту числа упоминаний о применении ядерного оружия

Ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления перед главами дипмиссий иностранных государств в Казахстане подчеркнул, что ядерная энергетика должна использоваться исключительно во благо мирной жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства отметил, что в тесном сотрудничестве с ООН Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия", – сказал президент.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, Касым-Жомарт Токаев выступил перед главами дипломатических миссий иностранных государств в Казахстане.

Отметим, что 29 августа отмечается объявленный ООН Международный день действий против ядерных испытаний. Эта дата была выбрана после того, как 29 августа 2012 года в Астане состоялась международная конференция "От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия".

Также 29 августа является днем закрытия Семипалатинского ядерного полигона в 1991 году.

"Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности", – говорил ранее Касым-Жомарт Токаев.

Также в конце сентября на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Казахстана предложил создать международное агентство по биобезопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1995782-tokaev-nablyudaetsya-trevozhnaya-tendentsiya-k-rostu-chisla-upominaniy-o-primenenii-yadernogo-oruzhiya/