Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси в связи с гибелью людей при теракте в Ширазе, передает официальный Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате террористического акта в святилище Шахчераг в городе Ширазе.

"Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему иранскому народу. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения в свои семьи всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, в иранском городе Шираз неизвестные открыли стрельбу в мавзолее Шахчераг. Погибли по меньшей мере 15 человек, еще десятки ранены. По некоторым данным, полиция задержала нападавшего и его возможного сообщника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994794-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-prezidentu-irana/