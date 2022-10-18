Посольство Казахстана в Украине остается в Киеве

Дархан Калетаев и Сергей Евтушко. Фото: t.me/KZembassyinUKR

Посольство Республики Казахстан на данный момент остается в Киеве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале дипведомства. Ранее сообщалось о возможной эвакуации посольства.

Вчера посол Казахстана в Украине провел встречу с народным депутатом Верховной Рады.

"17 октября 2022 года в Киеве состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Украине Дархана Калетаева с народным депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Евтушком", – говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества двух стран.

"Народный депутат выразил благодарность послу и правительству Казахстана за то, что дипломатический состав посольства остается в Киеве и продолжает свою работу, несмотря на серьезную военную ситуацию в Украине", – отметили представители ведомства.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщал, что решается вопрос об эвакуации казахстанского посольства из Киева.

10 октября в столице Украины прогремело несколько мощных взрывов. После этого посол РК в Украине Дархан Калетаев рассказал о ситуации в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1993277-posolstvo-kazahstana-v-ukraine-ostaetsya-v-kieve/