Токаев проводил президента Туркменистана в столичном аэропорту (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента Туркменистана. Визит Сердара Бердымухамедова в Казахстан подошел к концу, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, завершившего свой государственный визит в Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком и расширенном форматах, по итогам которых был подписан ряд документов.

Также лидеры стран сделали совместное заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992889-tokaev-provodil-prezidenta-turkmenistana-v-stolichnom-aeroportu/