Опубликованы фото и видео с VI саммита СВМДА в Астане

Саммит СВМДА. Фото: Telegram/Борт №1

Фотографии и видео с VI саммита СВМДА, проходящего сегодня, 13 октября, в Астане, опубликовал официальный Telegram-канал "Борт №1". В мероприятии принимают участие главы нескольких государств.

VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начался сегодня в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Telegram/Борт №1

Для участия в саммите в столицу Казахстана прибыли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Ибрахим Раиси, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент России Владимир Путин, а также президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев.

Саммит СВМДА. Фото: Telegram/Борт №1

Кроме того, приехали президент Беларуси Александр Лукашенко, а помимо глав государств, вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и ряд министров.

Саммит СВМДА. Фото: Telegram/Борт №1

В своей речи президент Казахстана поблагодарил лидеров стран – участниц саммита и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого совещания.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Telegram/Борт №1

Также глава Казахстана отметил, что XXI век стал веком Азии.

Эмомали Рахмон. Фото: Telegram/Борт №1

Он подчеркнул, что совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте.

Главы государств на саммите СВМДА. Фото: Telegram/Борт №1

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: Telegram/Борт №1

Главы государств на саммите СВМДА. Фото: Telegram/Борт №1

Заместитель председателя КНР Ван Цишань. Фото: Telegram/Борт №1

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Фото: Telegram/Борт №1

Главы государств на саммите СВМДА. Фото: Telegram/Борт №1

Главы государств на саммите СВМДА. Фото: Telegram/Борт №1

Главы государств на саммите СВМДА. Фото: Telegram/Борт №1

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992528-poyavilis-foto-i-video-s-vi-sammita-svmda-v-astane/