Опубликованы фото и видео с VI саммита СВМДА в Астане
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Фотографии и видео с VI саммита СВМДА, проходящего сегодня, 13 октября, в Астане, опубликовал официальный Telegram-канал "Борт №1". В мероприятии принимают участие главы нескольких государств.
VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начался сегодня в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Для участия в саммите в столицу Казахстана прибыли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Ибрахим Раиси, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент России Владимир Путин, а также президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев.
Кроме того, приехали президент Беларуси Александр Лукашенко, а помимо глав государств, вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и ряд министров.
В своей речи президент Казахстана поблагодарил лидеров стран – участниц саммита и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого совещания.
Также глава Казахстана отметил, что XXI век стал веком Азии.
Он подчеркнул, что совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992528-poyavilis-foto-i-video-s-vi-sammita-svmda-v-astane/