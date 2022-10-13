Токаев: Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственной речью на открытии саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его слова опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Всех нас объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству. Но несмотря на наши созидательные усилия мир не становится безопаснее. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо "глобальной дисфункцией".

С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие.

На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу.

Прежде всего, нам всем следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения Азиатского континента в глобальной системе международных отношений. Как вы знаете, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации.

На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества.

Этот колоссальный исторический опыт может стать прочным фундаментом для построения нового устойчивого и инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости", - сказал Токаев.

Глава Казахстана отметил, что XXI век стал веком Азии.

"Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности.

Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики.

Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями.

Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели. Совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте", - заявил президент.

Напомним, в саммите принимают участие президенты России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Азербайджана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и ряд министров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992487-tokaev-prognoz-o-tom-chto-xxi-stoletie-budet-vekom-azii-segodnya-stal-realnostyu/