Климатический кризис может привести к военным конфликтам, заявил Токаев

Буря. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на открытии саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где высказался о последствиях климатических изменений в мире. Его слова приводит официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Становится все более важным экологическое измерение. Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными.

В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП.

Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков", – сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики.

"Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27.

Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии", – добавил президент Казахстана.

Напомним, в Астане начался VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нем примут участие главы государств и правительств стран СВМДА.

Ранее в своем выступлении Токаев заявил, что прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992490-klimaticheskiy-krizis-mozhet-privesti-k-voennym-konfliktam-zayavil-tokaev/