Токаев объявил о вступлении Кувейта в СВМДА

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Касым-Жомарт Токаев заявил о подаче заявки от Кувейта о присоединении к СВМДА – возражений от глав государств по этому вопросу не прозвучало, поэтому страна стала 28-м членом организации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я предлагаю принять решение о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена. Полагаю, что возражений здесь нет, поэтому решение принимается. Я приветствую государство Кувейт в качестве 28-го государства. (…)

В 1999 году в совете было 15 государств-членов, а сейчас их число достигло 27. Это, собственно, и свидетельствует о том, что авторитет форума в глазах азиатских стран и мирового сообщества в целом повысился. Мы очень рады, что Кувейт присоединился к нам в качестве члена совета", - заявил Токаев.

Сегодня, 13 октября, в Астане начался VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия (СВМДА) с участием Токаева, Эрдогана, Путина, Лукашенко и других лидеров.

На мероприятии также присутствуют вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР. С последним Токаев провел встречу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992465-tokaev-obyavil-o-vstuplenii-kuveyta-v-svmda/