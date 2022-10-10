Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы

Полицейский. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 10 октября полицейские Астаны перешли на усиленный вариант несения службы в связи с проведением крупных мероприятий с участием глав государств и правительств, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"10 октября c 21.00 часов на базе Стационарных контрольных постов усилен контроль за въездом на территорию столицы, несение службы на постах осуществляется в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны РК", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 1 октября в целях предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства полицией проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". В рамках данного мероприятия особое внимание уделяется обеспечению дорожной безопасности и соблюдению ПДД.

"В связи с проводимыми мероприятиями в новом административном центре города будет проводиться сопровождение охраняемых лиц, с временным частичным ограничением движения на некоторых участках дорог", - говорится в сообщении.

ДП Астаны рекомендует для удобства пользоваться общественным транспортом и просит граждан и гостей столицы отнестись с пониманием к временным неудобствам. Также в департаменте посоветовали заранее продумывать свой маршрут.

Напомним, 11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. А 12-13 октября в Астану прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

️14 октября Токаев примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством Казахстана. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия – Россия".

15 октября в Астану прилетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Также столицу посетит глава Евросовета Шарль Мишель. Он примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии 26-27 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991943-politsiya-astany-pereshla-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/