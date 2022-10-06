Политика и экономика
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Токаев назначил представителей Казахстана в нескольких международных организациях

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы, которыми освободил от должности нескольких казахстанских послов, а также назначил представителей страны в ряде международных организаций. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Указами главы государства:

  • Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций;
  • Рахметуллин Акан Акасович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан;
  • Умаров Кайрат Ермекович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству;
  • Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

Напомним, что на должность первого замминистра иностранных дел РК был назначен Кайрат Умаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991452-tokaev-naznachil-predstaviteley-kazahstana-v-neskolkih-mezhdunarodnyh-organizatsiyah/

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