Магжан Ильясов назначен послом Казахстана в Великобритании

Магжан Ильясов. Фото: t.me/pressmfakz

Указом президента Казахстана Магжан Ильясов был назначен послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, сообщается на официальном сайте Акорды.

Магжан Жанботаулы Ильясов родился 26 августа 1974 года в Алматы, говорится в официальном Telegram-канале МИД Казахстана.

Он окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков, магистратуру Школы государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.

Свою дипломатическую службу начал в 1996 году с должности референта, затем продолжил в качестве атташе Главного управления международных организаций и международных экономических отношений МИД РК.

С 1998 по 1999 годы был третьим, вторым секретарем Управления ООН и международных экономических организаций МИД РК.

С 1999 по 2003 годы работал консультантом протокольной службы Администрации президента РК.

Далее с 2003 по 2005 годы являлся главным экспертом Группы организационного и документационного обеспечения Канцелярии президента РК.

С 2005 по 2012 годы работал в Центре внешней политики Администрации президента РК, где начинал главным экспертом и дослужился до заведующего Центром.

С 2013 по 2016 годы был советником президента РК – заведующим Центром внешней политики Администрации президента РК.

В 2016-2020 годах был послом Казахстана в Нидерландах и постоянным представителем РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

До назначения послом Казахстана в Великобритании с 2020 года являлся постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Напомним, что сегодня глава государства освободил от должности нескольких казахстанских послов, а также назначил представителей страны в ряде международных организаций.

Кроме того, на должность первого замминистра иностранных дел РК был назначен Кайрат Умаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991457-magzhan-ilyasov-naznachen-poslom-kazahstana-v-velikobritanii/