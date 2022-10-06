Кайрат Умаров назначен первым заместителем министра иностранных дел Казахстана

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Распоряжением главы государства первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан был назначен Умаров Кайрат Ермекович. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением Главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Умаров Кайрат родился 12 января 1963 года в Фергане, Узбекистан.

Дипломатическую службу начал в 1992 году с должности второго секретаря Паспортно-визового отдела МИД РК. Затем был первым секретарем Управления стран Европы и Америки и заведующим отдела Америки Управления Европы и Америки.

В 1994 году был направлен в Посольство Казахстана в США в качестве первого секретаря, где дослужился до советника.

В 1996-1998 годах - начальник управления, заместитель директора Департамента Европы.

В 1998 по 2003 годах - советник-посланник в Посольстве РК в США.

В 2004 году занимал пост Посла по особым поручениям МИД РК. Затем с апреля по август 2004 года был главным инспектором Центра внешней политики Администрации Президента РК.

В 2004-2009 годах - Посол Казахстана в Индии и Шри-Ланке по совместительству.

С 2009 по 2013 годы занимал должность Заместителя министра иностранных дел РК. С 2013 по 2017 годы являлся Послом Казахстана в США. С 2017 по 2020 годы был Постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

До назначения Первым заместителем министра иностранных дел Казахстана с 2020 года был Послом Казахстана в Австрии, Постоянным представителем РК при международных организациях в городе Вена, говорится в официальном Telegram МИД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991450-kayrat-umarov-naznachen-pervym-zamestitelem-inostrannyh-del-kazahstana/