Токаев объявил о строительстве новых ж/д путей в Китай через Абайскую область

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На встрече с общественностью Абайской области Каксым-Жомарт Токаев высказался о потенциале региона, отметив его расположение, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Через область Абай проходят многие пути, регион граничит с Россией и Китаем. Чтобы рационально использовать эти возможности, наши дороги должны быть качественными и безопасными. В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу", - объявил президент.

Правительство занимается этим вопросом, добавил Токаев.

"В регионе необходимо создать "сухой порт", «логистический парк» и развивать транспортные коридоры. Через Семей проходит автомагистраль международного значения. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным акиматом должны завершить его за три года. Также поручаю организовать капитальный ремонт подвесного моста", - сказал глава государства.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев рассказал о перспективах развития Семея. Кроме того, он поручил построить в Семее новую ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1990405-tokaev-zayavil-o-stroitelstve-novyh-zhd-putey-v-kitay-cherez-abayskuyu-oblast/