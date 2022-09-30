"Станет полюсом динамичного развития": Токаев о будущем Семея

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана провел встречу с общественностью Абайской области. В рамках мероприятия Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, каким видит будущее города Семея, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным. Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана", - сказал президент.

В свое время Семей был важным узлом международной транзитной торговли, напомнил президент.

"А сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем. Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал. Считаю, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции", - сказал президент.

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Абайскую область. Ранее Токаев отметил, что решение о создании данного региона ознаменовало торжество исторической справедливости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990400-stanet-polyusom-dinamichnogo-razvitiya-tokaev-o-buduschem-semeya/