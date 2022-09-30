"Инфраструктура крайне изношена": Токаев поручил построить в Семее новую ТЭЦ

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

На встрече с общественностью Абайской области Касым-Жомарт Токаев поручил правительству построить в Семее современную ТЭЦ, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Инфраструктура города Семея крайне изношена. Летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются. Вредные выбросы ТЭЦ сильно загрязняют воздух в городе. Пора наконец решить эти проблемы.

Поэтому поручаю правительству совместно с акиматом рассмотреть вопрос о строительстве современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры. Данный проект, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни людей и на экологическое состояние региона", - заявил Токаев.

Кроме того, во время встречи глава государства поручил начать в регионе масштабные геологические изыскания, а также объявил о строительстве новых ж/д путей в Китай через Абайскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990402-infrastruktura-krayne-iznoshena-tokaev-poruchil-postroit-v-semee-novuyu-tets/