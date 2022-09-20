"Мы не можем позволить себе нерешительность": Токаев в ООН напомнил о принципах мирового сотрудничества

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 77-й сессии Генеральной ассамблей рассказал, что, по его мнению, позволит странам сохранить мир и согласие, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства напомнил, что 77 лет назад отцы основатели закрепили в Уставе ООН принципы и нормы международного права.

"Нет ничего более важного сегодня, чем возвращение к основополагающим принципам, которые лежат у истоков этой всемирной организации. В частности, мы должны переосмыслить связь между тремя важнейшими принципами:

суверенное равенство государства;

территориальная целостность государств;

мирное сосуществование государств.

Эти три принципа взаимозависимы. Уважение одного принципа – это соблюдение двух других, подрыв одного – это подрыв двух других.

Если эти три принципа соблюдаются, они становятся сильнее, в совокупности они становятся основой для большего межгосударственного сотрудничества на каждом уровне – субрегиональном, региональном и глобальном", – заявил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что мир должен решительно отстаивать эти ценности, отстаивать дух сотрудничества.

"Мы не можем просто пожать плечами, и согласится с поляризацией и размежеванием, мы не можем позволить себе нерешительность или узкие интересы, которые идут в ущерб этому общему наследию и нашему коллективному благу, ведь слишком много поставлено на карту", – добавил он.

В завершение Токаев заявил, что Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими игроками, руководствуясь принципами инклюзивности, многосторонности и доброй воли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988785-my-ne-mozhem-pozvolit-sebe-nereshitelnost-tokaev-v-oon-napomnil-o-printsipah-mirovogo-sotrudnichestva/